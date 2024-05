Taaskasutatav liim - mis see veel on?

Nanyangi tehnoloogiaülikooli (Nanyang Technological University ehk NTU) teadlased Singapuris on välja töötanud nutika, korduvkasutatava adhesiivi, mis on enam kui kümme korda tugevam kui geko jalgade haare selle all oleva pinnaga. See avab uusi võimalusi ülinakkuvate liimide ja haardeseadmete arendamiseks, mis suudavad kanda raskeid koormaid nii karedatel kui ka siledatel pindadel.