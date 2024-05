Miks mitte: kõlaril on läbipaistev ekraan torusse keeratud, et saaks kuvada ruumilisi, justkui õhus hõljuvaid kujutisi.

Hong Kongi firma Haloasis on ühisrahastuse platvormil Kickstarter juba toetustrahadega üle ujutatud, mis näitab, et inimesed paistavad tahtvat nende uut omapärast toodet - juhtmevaba kõlarit, mille keskel on läbipaistev toru liikuvate hologrammidega.