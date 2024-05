Selline näeb välja Natroni uus energiasalvesti. Naatriumit saab selle jaoks kaevandada tavalisest soolamaardlast, mis on lihtsam ja puhtam, kui liitiumi töötlemine. Tehas kasutab akude toorainena naatriumit preisi sinise kujul, mis on tuntud värvipigment.

Elektriautode ja energiasalvestite tulekuga on hakanud liitimivarud kasvava nõudlusega kiiresti vähenema ja kallinema, kuid asendus neile on juba mõnda aega olemas. Seni laborites uuritud naatriumakud, mida saab teha tavalisest soolast, on tasapisi jõudmas müügile ning USA firma Natron Energy hakkab neid nüüd massiliselt tootma.