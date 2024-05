Pisike Eesti põllupidamismäng püstitas võimsa müügirekordi

Tundub, et mängu kontseptsioon, selle armas visuaalne väljanägemine ning mõnus muusika on mänguritele vägagi meeltmööda. Seda kinnitavad ka suured müüginumbrid.

Nimelt teatas mängu arendaja Mister Morris Games, et teost on vaid viie päeva jooksul ostetud üle 100 000 eksemplari!

100,000 copies sold in 5 days 🧡 ily all!!

Tolle mängu looja, 21aastane tallinlane Mike Klubnika arvas, et tema mängu edu võtmeks on «mängu peamine idee, et mis siis, kui mängida vene ruletti pumppüssiga kuskil klubi laoruumis.»