Elcogen ehitab Tallinna külje alla uue kütuseelementide tehase

«Tehas varustatakse uusima saadaoleva tehnoloogiaga. See kõik vähendab oluliselt keskkonnamõju ning minimeerib õhusaastet, sest võtame kasutusse ringmajanduse põhimõtted, ja lisaks kasutame uues tehases efektiivsemalt nii jääkenergiat kui ka ise toodetud taastuvenergiat,» ütles Elcogeni tegevjuht Enn Õunpuu.

Maru Ehitus tegeleb tööstuskinnisvaraga ja ehitab Elcogeni uue hoone, mis on väga keerulise lahendusega, kuna tootmistehnoloogia seab ehitustegevusele väga kõrgeid nõudeid. Lisaks kasutatakse mitmeid moodsaid lahendusi nagu näiteks tehnoloogiaprotsessi jääksoojuse ärakasutamine.

Elcogeni toodetavad seadmed (Solid Oxide Cell ehk SOC) muundavad kütuse keemilise energia elektrienergiaks otsese elektrokeemilise reaktsiooni kaudu, ilma vaheetappides põletamiseta. Tüüpilised kütused on vesinik, süsinikmonooksiid või looduslik gaas. Protsess hõlmab kütuse tarnimist anoodile, kus see oksüdeeritakse, vabastades elektrone, mis liiguvad läbi välise vooluringi ja tekitavad elektrit. Elektrone vastu võttev katood redutseerib hapnikku, mis seejärel reageerib anoodil olevate oksiidi-ioonidega, et jätkata protsessi.