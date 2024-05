AINULT AMEERIKAS Vertikaalstardiga kopteroid – ei mingeid piloodipabereid, 190 000 taala ja muudkui lenda

Pivotal Helix on üheistmeline eVTOL (elektriline vertikaalse õhkutõusu ja maandumisega) PAV (isiklik õhusõiduk), mille lennuulatus on üle 20 miili (ca 32 km, millele lsiandub 20% varu) ja reisikiirus 55 sõlme (63 miili tunnis). Neid saab vaid USAs tellida, ning õhusõidukid jõuavad tellijateni juba juulikuus. Piloodipabereid pole sellisega lendamiseks vaja, küll aga ei saa ostja lennumasinat enne kätte, kui on läbinud vastava kasutamise koolituse.

2016. aastal, kui loodi maailma elektriliste vertikaalse õhkutõusu ja maandumise õhusõidukite (electrically-powered Vertical Take Off and Landing ehk eVTOL) register, oli seal loetletud vaid käputäis disainilahendusi. Kaheksa aastat hiljem on registris üle 1000 eVTOLi kontseptsiooni. Tegemist on multirootorsõidukiga, mida on igati paslik, vähemalt esialgu, nimetada kopteroidiks: läbisõit piiratud, vorm veidi hübriidne, aga siiski igati perspektiivne õhusõiduk.