Kui aga kaamera vaatevälja jääb kasvõi mingil määral ka naaberkinnistu, eeldab see juba põhjaliku vastandlike huvide kaalumise läbiviimist (õigustatud huvi analüüs), et tuvastada, ega kaamera kasutus liigselt puudutatud isikute huvisid ei riiva. Seejuures ei piisa üldsõnalisest tõdemusest, et kaamerat on vaja, vaid õigustatud huvi analüüs peab olema pikk, põhjalik ning varustatud praktiliste näidetega, mis tõendaks kaamera kasutamise vajadust.