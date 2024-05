TUNDUB TUTTAV Huawei esitles oma uut odavat nutikella, mis kaalub vaid 26 grammi

Huawei Watch Fit 3 nutikella eripäraks on võrreldes eelmste Hiina tehnoloogiafirma Huawei nutikelladega ruudukujuline ekraan. Korpus on väga õhuke – kõigest 9,9 mm ning kaal vaid 26 grammi, mis tehnoloogiaeksperdi ja Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul tähendab seda, et kandes pole randmeseadet praktiliselt tundagi. Kell ühildub Androidi ja iOSi seadmetega.