VIDEO Kahe kuuga Marsile – sellise lubaduse andis NASA partner oma uudse plasmamootoriga

Marss on küll meie naaberplaneet, kuid sinna jõudmine võib tohutult palju aega võtta, mis kasvatab kulud kõrgustesse. NASA on pikka aega otsinud, kas oleks võimalik mõne täiesti uue raketitehnoloogiaga pikki kosmosereise kiirendada.

Nüüd on välja valitud kuus paljutõotavat ideed ja neist üks on eriti ahvatlev, lubades mitte väga ulmelise tehnoloogiaga viia Marsile juba paarikuise reisiga. Päris suvepuhkuse ajal ära ei käi, aga aastate asemel on see aeg juba palju talutavam.