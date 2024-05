Tasuta arvutimängus saad külastada Londoni kõige pöörasemat tsirkust

Tegemist on loopõhise teosega, mis segab kokku elemente rollimängudest, strateegiamängudest, ehitamismängudest ja muust. Londoni tänavad on vallutatud verejanuliste tapjate poolt ning ainus, kes suudab olukorra lahendada, on kohalik tsirkus ja selle kentsakad töötajad.