Ründaja avaldas Breach Forumsis, kus jagatakse teateid oluliste sissehäkkimiste kohta teateid, et müüb «kogu Europolile kuuluva andmelekke».

Ründaja täpsustas, et müüb andmeid ainult mainekatele ostjatele.

«Europol on intsidendist teadlik ja hindab olukorda. Esialgsed toimingud on juba tehtud. Juhtum puudutab Europoli ekspertide platvormi (EPE) suletud kasutajate rühma,» ütles Europoli esindaja väljaandele Bleeping Computer, kuid jättis kohe vastamata täpsustavale küsimusele, kas lekkinud on ka salastatud dokumente.