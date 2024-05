See on väidetavalt esimene kord, kui Microsoft võtab turvalises keskkonnas kasutusele suure keelemudeli, mis loodud selleks, et spiooniagentuurid saaksid analüüsida ülisalajast infot ilma riskideta selle lekkimiseks ning korraldada turvalisi vestlusi luurajate ning tuntud vestlusroboti ChatGPT vahel.