Šveitsi nuga jääb ilma sellest, mis armeenoale nime on andnud, sest maailm on muutunud aina vägivaldsemaks ja nugadele vaadatakse juba rohkem kui relvadele, mitte tööriistadele, põhjendab tootja.

Kui mõtlesid, et saad omale Victorinoxi uut toodet ostes ka hea terava noa koos kõige muuga, siis varsti see nii enam pole. Nuga uues tooteseerias ei tule, kuna terariistade jaoks on tekkinud liiga palju karmistunud regulatsioone.