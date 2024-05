FOTOD Ida-Virumaal tehakse Euroopa suurimas tehases moodsa kulla ehk puhta vee seadmeid

Kõik see toimub vaid mõnede kilomeetrite kaugusel Vene piirist. Linnavalitsus on tehaseni ka bussiliini pikendanud. Rahvast käib tööl 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas, sest seadmeid toodetakse klientidele üle kogu maailma ja tootmine ei katke kunagi.

Aquaphori asepresident Alexander Bohlin ütleb, et nende veepuhastustehnoloogia on puhas, mürgiseid puhastusaineid ei kasutata. Ühe ideaalse veepuhastusseadme eesmärgiks on võtta veest välja kõik mittevajalik, aga jätta sisse siiski piisavalt mineraale, sest inimene on evolutsiooni käigus harjunud kasutama pinnavett, mis pole ideaalselt puhas ja sisaldab alati midagi, mida on ka organismil vaja. See, mida pole vaja, tuleb välja võtta.