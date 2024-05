Vaata ülekannet Selgub OlyBet «CS2» turniiri võitja

Turniiri avapäeval kindlustasid edasipääsu ESTOWNIA ja Magneta. ESTOWNIA näol on endiselt tegu ürituse favoriidiga. Oma tugevat kohalolu näitasid nad ka kvalifikatsioonis, kus ei kaotatud ühtegi kaarti.

Tasub ka mainida, et esimeses kvalifikatsioonis mängis ESTOWNIA ridades eku asemel ZIILA. Ei ole kindlalt teada, kumb mees tiimi finaalvoorudes esindama hakkab.

Kõik poolfinaali pääsejad on juba kindlustanud endale 200 euro suuruse auhinnaraha. Teise koha omanik teenib 400 eurot, turniiri peaauhind on 600 eurot. Lisaks saab võitja VIP-pääsmed 7.-9. juunil toimuvale MÖÖ-LAN turniirile, mille auhinnafond on kokku tervelt 11 500 eurot.