VIDEO See raketi moodi nelikopter kihutab läbi õhu pöörase kiirusega

Kõrgeima detailide täpsuse tagamiseks valmistati Peregreen 2 komponendid CNC-töötlusega, kirjutab Geeky Gadgets . Saavutatud täpsus on ülioluline tagamaks, et drooni kõik osad töötavad just nii, nagu vaja.

Teine Peregreen 2 eduka disaini saladus on selle mootorite ja propellerite sujuv integreerimine. Droon on varustatud suure võimsusega mootorikomplektiga, mis ühendati spetsiaalselt disainitud propelleritega. Need on optimeeritud maksimaalse tõukejõu ja minimaalse takistuse jaoks.