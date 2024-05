Pealtnäha on autonoomse F-16 lend samasugune nagu tavalisel hävitajal, sest praegu istuvad katselennuki kokpitis samamoodi inimesed, et kontrollida lennu ajal tehisintellekti otsuseid. Piloot võib küll lennata käed-vabalt, aga kui tarkvaras avastatakse viga, saab kiirelt juhtimise inimese poolt üle võtta. Pilt on illustreeriv.

Foto: Boris Roessler / DPA / Scanpix