JUBA KOLMAS KATSE Boeingu kosmosesõiduki edaslükkunud start lükkub jälle edasi

Boeing teatas, et nende Starlineri kosmoselaeva esimene mehitatud start rahvusvahelisesse kosmosejaama (ISS) lükkub taas tehnilise viperuse (orig. SNAFU ehk situation normal - all fucked up) tõttu edasi. Järgmine katse toimub kõige varem 21. mail.