Vaata, kuidas askeldavad seintel ja laes limarobotid

Teadlased Bristoli ülikoolist (University of Bristol), eesotsas uurimisassistent Tianqi Yuega, on loonud uudse bio-mimeetilise roboti, mis suudab ronida vertikaalpindadel, jäljendades tigude lihtsat, kuid efektiivset liikumismehhanismi. Erinevalt tigudest jätab see robot enda järel veeraja, mitte limariba.