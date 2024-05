Briti luure: Putini vägi vurab Ukrainas aina enam ATVdel

Erilist tähelepanu on saanud Hiinas valmistatud maastikusõiduk Desertcross 1000-3 (Odes Industries), mida on isiklikult inspekteerinud Venemaa president Vladimir Putin 2023. aasta novembris. Venemaa on ostnud üle 2100 sellise sõiduki, näidates strateegilist nihet mobiilsete ja paindlike üksuste kasutusele võtmise poole.

2023. aasta 10. novembril külastas president Putin Doni-äärses Rostovis asuvaid Venemaa relvajõude ja vaatas seal uusi Desertcross 1000-3 maastikusõidukeid. Avaldati, et Venemaa sõjaväel on juba 537 sellist sõidukit ja plaanis on soetada veel 1590 ühikut.

Venemaal on plaan Hiinast soetada veel 1590 sellist liikurit, mida kasutatakse Ukraina ründamiseks. Foto: AODES

AODES Desertcross 1000-3 maastikusõiduki töötas välja ja toodab Hiina ettevõte Shandong Odes Industry. See on mõeldud peamiselt erakasutajatele, kes soovivad kerge ja mugava sõidukiga kiirelt maastikul liikuda.

Tegemist on kaheteljelise nelikveolise kerge sõidukiga, mis suudab vedada kolme reisijat ja natuke lasti. Originaalkujundust saab kliendi soovil täiendada.

Photograph of Russian soldiers riding in a Chinese-made Desertcross 1000-3 ATV in Avdiivka (Donetsk region) pic.twitter.com/ql1v51AtgX — OSINTNic (@OSINTNic) February 29, 2024

Eelkõige ostab Vene armee pehmekattega kinnise kabiini ja küttesüsteemiga maastikusõidukeid.

Masin on varustatud kahesilindrilise V-kujulise vedelikjahutusega bensiinimootoriga, mille võimsus on 87 hj. Vene armee modifikatsiooni tühimass on 1050 kg, kandevõime 550 kg ja saab vedada 300 kg haagist.