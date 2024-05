«GTA 5» rekordilised müüginumbrid tunduvad uskumatud

Mänguseeria väljaandja Take-Two jagas värskeid müüginumbreid oma hiljutises finantsaruandes. Selgus, et ületatud on järjekordne suur teetähis.

Enimmüüdud mängude edetabelis see number siiski muudatust ei too ning «GTA 5» jääb jätkuvalt teisele kohale. Esikohal on «Minecraft», mille edu jääb umbes 100 miljoni juurde. Seda on tänaseks ostetud üle 300 miljoni.