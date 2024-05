Järgmine «Call of Duty» võib endaga kaasa tuua hinnatõusu

Nimelt hakkasid levima jutud, mille kohaselt polnud Microsoft veel otsusele jõudnud, kuidas sarja järgmist osa mängijateni hakatakse toimetama.

Väidetavalt oldi kahtleval seisukohal, kas garanteeritud müügieduga mängu tasub panna Microsofti kuutasupõhisesse mänguteenusesse Xbox Game Pass või peaks seda müüma edasi tavapärasel moel ehk igas poes täishinnaga.

Oli, millele mõelda

«Call of Duty» on üks väheseid mänge, mille iga-aastast osa innukalt ostetakse. Seega oleks olnud mõistlik jätta see Game Passist välja, et saada natukenegi tagasi sellest 69 miljardist dollarist, mille Microsoft kulutas sarja omaniku Activision Blizzardi ostmiseks.

Samas on kõik teised Microsofti enda mängud kohe esimesel päeval Game Passi jõudnud, mistõttu oodatakse seda ka «Call of Dutylt».

Lisaks on Game Passi kasutajate arv, eriti just uute liitujate oma, kängu jäänud ning seda oleks vaja kergitama hakata. «Call of Duty», üks maailma populaarseim mäng, võiks ju sellega aidata.

Nüüd aga tundub, et plaan on paika loksunud. The Wall Street Journal raporteerib, et Microsoft on jõudnud otsusele – Call of Duty jõuab Game Passi. Sellega võib siiski kaasneda üks «aga.»

Uued plaanid, uued hinnad

Nimelt on üsna tõenäoline, et «Call of Duty» jõudmine Game Passi toob teenusesse ka mõningad muudatused. Eelkõige ennustatakse, et Microsoft võib jagada teenuse erinevatesse kategooriatesse, millest igaühel erinev hind.

«Call of Duty» võiks seega olla osa kõige kallimast pakkumisest. Säärast plaani näib kinnitavat ka tuntud informaatik.

Sarnast üleehitust kasutab hetkel Sony, kelle PlayStation Plus mänguteenus on jagatud kolmeks astmeks.

Uut «Call of Duty» mängu tutvustatakse ametlikult juunikuus ning just siis võib selguda ka see, kas Game Passi hinnatõusud vastavad tõele. Eeldatavasti on uue osa puhul tegemist järjekordse sissekandega populaarses «Black Ops» alamsarjas.