Briti armee toob 3D metalliprinterid rindele

Projekti Brokkr tootmisvõimekuse arendasid välja 9. pataljoni kuninglikud elektri- ja mehaanikainsenerid (REME) ning see on esimene selline võimekus välitöödel kasutamiseks.

Kuigi seda tootmisviisi on kasutatud mujalgi, on see jäänud väga paikseks ja toimub peaaegu steriilsetes labori laadsetes keskkondades. Armees kasutatakse aga lahendust veoautol.

Kuigi 3D printeril tootmine ei asenda kunagi täielikult sõjaväe logistilist tarneahelat, pakub see vahendeid teatud probleemide leevendamiseks operatsioonidel. Võimekus toota komponenti välioludes, et mõni militaarsõiduk uuesti töökorda saada, on ilmselge: see tähendab tõhusust, remondi kiirust, transpordikulude vähenemist ja palju väiksemat süsinikujälge, kuna osi ei pea kohale tooma ega lennutama.