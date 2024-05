Aasta seksikaim videomäng võib tulevikus veelgi enamatele mänguritele naudingut pakkuda

Mõned leidsid, et peategelase Eve'i seksikus eksisteerib vaid klassikalise turundusnipi «seks müüb!» tõttu. Sellele arusaamale aitasid kaasa ka arvukad videod sotsiaalmeedias, kus mängitavuse kiitmise asemel räägiti vaid sellest, kuivõrd kaunid kurvid Eve'il on.

Mitmed mängurid nägid selles aga tsensuuri ning alustasid väljaandja Sony vastu sõjamarssi. Arendaja Shift Up väitis aga, et mugandused olid puhtalt nende endi otsus.

Kõige selle keskel jäigi pisut tagaplaanile asjaolu, et tegemist oli üpriski sooja vastuvõtu saanud mänguga. Metacriticu lehel on kriitikute koondhindeks 81, kasutajate hinnang aga lausa 93.

Positiivsete arvustuste taustal polegi seega imestada, et arendaja Shift Up mõlgutab mõtteid, kuidas teha nii, et inimesed mängu niipea ei unustaks.