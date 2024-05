Tehisaruga arvutite sadu: Microsofti järel esitlesid ka teised suuremad tegijad oma uusi tooteid

Ärikasutajatele on nüüd olemas Dell Latitude 5455 ja Latitude 7455 mudeleid, mis on praeguste Latitude 5450 ja 7450 sülearvutite uuendused. Latitude 5455 on 14-tolline klaviatuuriga mudel, samas kui Latitude 7455 pakub 360-kraadist 2-ühes disaini. Suurim uuendus mõlemas mudelis on Snapdragon X Plus kiipide integreerimine, kusjuures Latitude 7455 võimaldab ka üleminekut Qualcommi tippklassi Snapdragon X Elite protsessorile.