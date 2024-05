Advokaat: tehisintellekti kasutamisaktiivsus ületab oluliselt teadmisi selle riskidest

Tehisintellekti õiguspäraseks kasutamiseks on Kullerkupu sõnul siiski lootust, sest on olemas ka ettevõtjaid, kes on teema sisuliselt ette võtnud.

Varasemast pikaajalisest koostööst toob Kullerkupp näitena äri- ja tarvaraarenduse ettevõtte Net Groupi, mis omab kompetentsi andmesüsteemide ja tarkvaralahenduste väljatöötamisel. «Ettevõte on suunanud oma fookuse regulatiivsetele küsimustele, mis tagavad, et väljatöötatud lahendused vastavad reaalselt klientide vajadustele ja õiguslikele nõuetele,» rääkis Kullerkupp ja lisas, et praktika peab algama ettevõtte seest, kus töötajatele on selged reeglid, milline kasutus on lubatav ja mis on need põhimõtted, mida peab järgima.

Ettevõte peab aru saama, milleks ja kuidas andmeid kasutab

Tehisintellekti võimalusi äriprotsesside parendamiseks kasutades on Kullerkupu sõnul kõige olulisem omada ülevaadet, mis saab andmetest ja kuidas neid suurtes keelemudelites töödeldakse.

Advokaadi sõnul on mudeleid juba täna mitmeid ja nende tingimused on erinevad. Mõned ütlevad selgelt välja, et ärilistel eesmärkidel kasutamine pole lubatud. Mõned ütlevad, et sisestatud andmeid kasutatakse mudeli treenimiseks. Teised jälle, et saadud vastused kuuluvad omandina mudeli rajajale.