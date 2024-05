MEELEOLUKAD VIDEOD Kuukõnd pole meelakkumine – NASA soovib järgmiste astronautidega midagi veidrat teha

NASA Jet Propulsion Laboratorys töötab Ballesteros välja täieliku süsteemi ja optimeerib selle kergmaterjalidega, et see sobiks kosmosesse saatmiseks. Seejärel katsetatakse süsteemi madala gravitatsiooni simulaatorites. «Apollo-ajastul, kui astronaudid kukkusid, juhtus see 80 protsendil juhtudest tööriistadega töötades,» ütleb Ballesteros. «Artemise missioonid keskenduvad ehitusele ja kaevamisele, nii et kukkumisoht on seal veelgi suurem. Usume, et SuperLimbs aitab neil jalul püsida ja kukkunult kiiremini püstigi tõusta, et olla produktiivsemad ja pikendada oma tööaega väljaspool kosmoseaparaati.»