Vaata videot Airbus esitles oma tuttuut kiirkopterit

Kallutatavad rootorid tuginevad küljele paigaldatud rootorite pööramisele 90 kraadi, et tõusta ja seejärel edasi liikuda. Selle tehnoloogia pooldajad väidavad, et see võimaldab suuremat kiirust ja ulatust, mis sobivad sõjalisteks missioonideks. Kriitikud väidavad, et kallutusmehhanism saavutab suurema kiiruse ainult suurema keerukuse ja hoolduskulude arvelt.