PODCAST Eesti põllumees rügab ka virtuaalsel põllul

Tuleb taaskord tõdeda, et eestlane on põline põllumees. Isegi linnameestes peitub salajane soov põllul rügada ja talu eest hoolt kanda. Kuna asfalti vahele vagu ei künna, tuleb enda kirgi rahuldada videomängudes.

Andril on külas Sander ja Tomas, kellega koos räägitakse virtuaalsetest farmidest, aga ka arvukatest erinevatest mängudest, mida on eemaloldud aja jooksul kogetud. Ja no muidugi mainitakse ka «GTA-d».