Neste laiendab elektriautode laadimisvõrku Soomest Leeduni

«Liikluse elektrifitseerimine on tugev trend. Maailmas on iga viies müüdud uus auto juba elektriauto. Meil uueneb autopark suhteliselt aeglaselt ja sõidukite keskmine vanus on üle 13 aasta. Seega on veel mõnda aega sisepõlemismootoriga autosid teedel rohkem kui elektriautosid. Samas oleme näinud 2024. aastal elektriautode ja hübriidide müügi kasvu uute autode turul, lisaks kasvab ka kasutatud elektriautode import,» ütles Neste Eesti äriklientide müügijuht Martin Õunap.