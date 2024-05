Elektriautodele pakutakse omapäraseid «laadimispuusid» - kas need sobiksid ka Eestisse?

Elektriautode kiiretesse laadimisjaamadesse sõitmine muutub juhtidele üha lihtsamaks, kuid kodus laadimine on ikkagi odavam ja mugavam. Välja arvatud juhul, kui maja ees pole sissesõiduteed või garaaži, millisel juhul tulevad appi tänava laadimislahendused.

Kiire ja mugav?

Kuigi tänavalaadimine eksisteerib juba mingil määral praegugi, on see siiski suhteliselt haruldane. Gravity Technologies kiikab tulevikku, kus kümned tuhanded parkimiskohad USA tänavatel on juba varustatud laadimispunktidega ning ettevõte püüab välja arendada sellist tänavalaadimise võrgustikku, mis saab olema ulatuslikum, kui Tesla praegune Supercharger-võrk.