Hiinlaste robotkoerad lippavad nüüd samuti kuulipildujad turjal ringi

Sõjaväeõppusel «Kuldne Draakon» osalevad relvastatud robotkoerad olid osa massiivsest 15-päevasest ühisharjutusest, mis toimus kaugemates treeningkeskustes Kambodža keskosas ja rannikul.

Õppuste käigus nägid seda kajastama kutsutud ajakirjanikud, kuidas personal jalutas robotkoeri — kuid väidetavalt ei tulistatud nende seljale kinnitatud kuulipildujatega kordagi.

Kambodža ja Hiina relvajõudude kõrged esindajad jälgivad ühisõppustel robotkoera esitlemist. Masinal on seljas automaatrelv. Foto: TANG CHHIN SOTHY / AFP / Scanpix

Tuleviku sõjapidamine tõstatab eetilisi küsimusi

Düstoopiline visioon sellest, milline võiks tuleviku sõjapidamine välja näha, on pannud eksperdid hoiatama selle eest, et relvastatud droonide või «tapjarobotite», eriti autonoomsete tapamasinate kasutamine on eetiline miiniväli, mis tuleks rahvusvaheliselt keelata, kirjutab Futurism.

Siiski ei ole see takistanud sõjavägedel ja isegi kohalikel korrakaitsjatel investeerimast taolisse tehnoloogiasse, väites, et nende kasutamine võiks päästa inimelusid.

Relvastatud robotkoerad on levinud juba Ameerikast Venemaani

See ei ole esimene kord, kui relvadega varustatud neljajalgseid roboteid nähakse. Eelmisel aastal teatas Pentagon, et USA armee kaalub kaugjuhitavate robotkoerte relvastamist tipptasemel vintpüssidega osana oma plaanist «uurida võimaluste valdkonda» tuleviku lahingutes. Neljajalgseid relvastatud masinaid on nähtud nii USA armees kui ka Venemaal.

USA-s asuv sõjaväekontraktor Ghost Robotics on juba demonstreerinud sellist robotkoera, millel on pika laskeulatusega püss.

Boston Dynamics ei luba relva koera selga

Boston Dynamicsi populaarse robotkoera Spot osas on ettevõte aga kindlalt teatanud, et relvade kinnitamine nende masinale on vastuolus teenusetingimustega.

«Me lubame, et me ei relvasta oma kõrge liikuvusega üldotstarbelisi roboteid ega arenda tarkvara, mis võimaldaks edasijõudnud robootikat relvastada ning me ei toeta teisi selles tegevuses,» kirjutas ettevõte avatud kirjas.

Relvastatud robotkoerte ilmumine Hiina ja Kambodža sõjaväeõppustele tekitab paljudes ekspertides tõsiseid eetilisi ja praktilisi küsimusi sõjapidamise tuleviku kohta. Kuigi tehnoloogia arendajad nagu Boston Dynamics keelduvad relvastamast oma roboteid, jätkavad mitmete riikide sõjaväed ja teised institutsioonid nende võimaluste uurimist isepäi, mis võib tõsiselt muuta kaasaegse sõjapidamise olemust.