Saksamaal on päikesepaneele nii palju, et elektrihinnad pöörasid negatiivseks

Salvestus peab päästma

Pikaajaliseks lahenduseks on muidugi energiasalvestussüsteemide paigaldamine, mis suudavad talletada üle jäävat päikeseenergiat, et tarbijad saaksid seda kasutada pilvistel päevadel ja õhtuti, kui energiatarbimine on ajalooliselt kõrgeim. Üks pakutud lahendus on suurendada ülekandevõimsust ja võrgutasemel salvestust, kuid need lahendused on seni veel halvasti juhitavad ja majanduslikult vähetasuvad.