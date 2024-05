Mürasummutavad kõrvaklapid on saanud väga heaks nii-öelda puhta lehe loomisel. Kuid teatud helide lubamine keskkonnast läbi samal ajal teisi kustutades on jäänud teadlastele endiselt väljakutseks. Näiteks Apple AirPods Pro uusim versioon kohandab automaatselt helitasemeid kasutajate jaoks, tajudes, kui nad vestlevad, kuid kasutajal endal on vähe kontrolli selle üle, keda kuulata või millal see juhtub.