Just sellepärast otsustatigi ühiselt välja töötada uued sisepõlemismootorid, mis arvestavad muutunud maailmaga ning sellega, et seda tüüpi jõuallikas veel niipea ära ei kao.

Toyota, mis on saanud kasu bensiini-elektrihübriidide kasutuselevõtust sellistel turgudel nagu USA pärast seda, kui juhid on hakanud elektrisõidukite suhtes leebuma, loodab, et kompaktsem mootor aitab muuta sõiduki disaini ilusamaks, säästes ruumi kapoti all.