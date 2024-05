Keskkonnaeksperdid: ringlusse jõuab tagasi vaid iga kahekümnes telefon

Kaupleja või tarbija vastutus?

«Sel juhul seadmeid renditakse ostmise asemel ning tagastatakse peale kasutamist omanikule. Kasutuselt kõrvaldatud seadmed korrastatakse ning suunatakse uuesti kasutusse,» ütles Otsason ja lisas, et Eestis on aina enam sellist teenust pakkuvaid kauplejaid.

Näiteks Inbank on koostöös iDealiga pakkunud Apple´i nutitelefonide ja sülearvutite renditeenust alates mullu sügisest ning Inbanki äriarenduse juht Piret Paulus usub, et väikeelektroonikaseadmete rentimine muutub mõne aastaga ka Eestis arvestatavaks mõtteviisiks.

Keskkonnasõbralik tegu peab olema mugav

«Seda trendi tiivustab ühelt poolt Euroopa Liidu regulatsioon, mis õhutab elektroonikat rohkem taaskasutama, et ohjata elektroonikajäätmete kuhjumist. Teisalt oleme rendi vorminud tarbija jaoks mugavusteenuseks, sest rent on taskukohane viis kasutada kõige uuemat telefoni või läpakat, ilma et peaks selle välja ostma,» selgitas Paulus ning täpsustas, et tarbija ei pea maksma kinni seadme jääkväärtust, kuna seade läheb uuesti kasutusse.