USA ehitab uue põlvkonna raketikilbi – vanamoodi enam ei saa

Aprillis tegi Pentagon olulise sammu edasi aastakümneid kestnud püüdlustes arendada tõhusamat raketikilpi Ameerika Ühendriikide kaitseks. Raketikaitse Agentuur (Missile Defense Agency ehk MDA) teatas, et Lockheed-Martin koostöös Rocketdyne/L3Harrisega on valitud konkurendi Northrop-Grummani ees juhtima 17,7 miljardi dollari suurust programmi, mille eesmärk on ehitada teise põlvkonna tuumarakettide hävitamise platvorm nimega Next Generation Interceptor (NGI).

Hankeleping sõlmiti aasta varem, kui planeeritud. MDA juht kindralleitnant Heath Collins teatas kongressile, et kiirendatud valik tehti nii lähiaastatel ees seisvate eelarvekärbete tõttu kui ka sellepärast, et agentuur oli oma otsuse juba suuresti langetanud.

Uus süsteem ei lase end peibutistest lihtsasti petta

Võrreldes praeguse Alaska osariigis kasutusel oleva 44 maapealse raketihävitajaga (Ground Based Interceptors ehk GBI), mis on osa USA mandriosa kaitsvast raketisüsteemist, peaksid tulevased NGI raketid näitama palju madalamat rikete määra. Samuti peaksid need olema võimelised paremini eristama peibutisi ja tabama rakette, mis manööverdavad õhutõrjet vältivalt. Uued kanderaketid parandavad aga kaitse paindlikkust ja kiirendust.

Ennekõike aga on Pentagoni eelarvedokumentide järgi, millest kirjutas Popular Mechanics, iga NGI hävitusrakett mitme raketivastase hävitusvahendiga senise ühe asemel. See võib mitte ainult parandada tavaliste rakettide tabamise määra, vaid lubab hävitusrakettidel toime tulla vaenlase rakettidega, mis on kavandatud lennu ajal välja saatma mitu tuumalõhkepead, tuntud kui Multiple Independent Reentry Vehicles ehk MIRVs. Venemaa on just seda tüüpi tuumarakette viimasel ajal edasi arendanud.