Koolitulistamisele järgnes kohtuasi videomängu vastu

Nüüd, kaks aastat hiljem on ohvrite lähedased sisse andnud kaks kohtuasja.

Nendes süüdistatakse sotsiaalmeediaplatvormi Instagram, relvategijat Daniel Defense, ning sõjamängusarja «Call of Duty» loojat Activisionit.

Kohtuasi väidab, et 2021. aastal ilmunud tulistamismäng «Call of Duty: Modern Warfare» kujutas Daniel Defense M4 V7 relva ekraanil.

Väidetavalt kurdetakse kohtuasjas, et «Call of Duty» poolne äratuntavate relvade kujutamine teeb Activisionist «Ameerika Ühendriikide kõige suurema ja tõhusama tulirelvade reklaamija.»

Activisioni esindaja sõnas, et ettevõte väljendab oma «sügavaimat kaastunnet» perekondadele, kuid ei nõustu järeldusega, et «Call of Duty» motiveeris tulistajat.