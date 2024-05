New Yorgi politsei saadab nüüd väljakutse peale kõigepealt kohale drooni

New Yorgi politsei on varemgi droone kasutanud. Näiteks möödunud aastal uuriti sellega hairünnakut Queensis. Sel aastal aga plaanitakse hakata reageerima automaatse tulistamistuvastamise süsteemi märguannetele, et kiirelt kohapeal vaadata, kas on tekkinud ohuolukord. Samuti võib mehitamata lennuvahend välja lennata teatud tüüpi politseiväljakutsete puhul.

Foto: Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix