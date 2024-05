PlayStation pole kunagi varem nii palju raha teeninud, aga numbrid saaksid olla kõvasti kõrgemad

PlayStation 5 on ettevõttele teeninud üle 106 miljardi dollari. Sellega astub ta kandadele oma eelkäijale PlayStation 4-le, mis istub hetkel 107 miljardi juures.

Tegevustulu poolest on PlayStation 5 oma eelkäijast juba edukam. PS5 10 miljardile on PS4-l vastu panna 9 miljardit.

Sony sõnul on PS5 nelja turul oldud aastaga (mille jooksul on konsooli müüdud 56 miljonit) kokku kogunud märkimisväärse koguse kasutajaid.

Lähemal uurimisel aga selgub, et 97 miljonist igakuisest PlayStationi kasutajast vaid pooled mängivad PS5 peal.

See tähendab, et tervelt 49 miljonit inimest ei ole veel astunud loodetud sammu, milleks on PlayStation 5 konsooli ost.