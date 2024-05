Vesinikupõletusmootori kolm eelist

Vesinikkütuse elemendid on küll nullheitega valik «traditsioonilise» vesinikuauto puhul, mis liigub elektrimootoriga, kuid nende kõrge hind ja praegu ka kütuse infrastruktuuri ehk tankimiskohtade puudumine on hetkel suureks probleemiks. Eeliseid aga on samuti.

Hyundai ja Kia on näidanud, et uue mootori esimesed prototüübid võivad pakkuda sarnaseid sõiduulatuse ja tankimisajaga tulemusi nagu bensiiniga.

Valmis on saanud ka 180-200 hobujõuga kaheliitrine vesinikmootori prototüüp, mille esimesed testid on näidanud, et pöördemomendi ja võimsuse kõverad on võrreldavad samas suuruses bensiinimootoritega, samas kui kütusekulu on väga atraktiivselt väike.

Kolmeks vesiniku eeliseks peetakse seda, et vesinikusõidukid välistavad vajaduse raske akupaki järele, mis on elektrisõidukite puuduseks; kütuseelementide virn, mis muundab vesiniku elektriks puudub samuti ning sõiduki tankimine võtab vesinikujaamas vaid 3-5 minutit, mis on sama kiire kui bensiinisõiduki tankimine.

Vesinikul on veel ka energiatihendus vähemalt kolm korda suurem kui akudel. Näiteks tüüpilise Mirai või Nexo vesinikupaagi energiasisaldus vastab vähemalt 20-25 liitrile bensiinile, kuid kaalub palju vähem. Sõiduulatus aga on ühe tankimisega 2-3 korda pikem kui enamikul elektriautodel.

Oma sisepõlemismootoriga vesinikuauto prototüüp on olemas ka Jaapani autotootjal Toyotal. Katseautot GR Yaris kasutab sama ajamit, mida Jaapani võidusõidusarjas võistlev Corolla Sport, mis on kohandatud kasutama kütusena vesinikku. Kütusepaagid on samad nagu Toyota vesinikuautol Mirai, kuid kütuseelemendiga elektritootmise asemel põletatakse vesinikku otse mootoris.

Vesinik kui kütus usutakse olevat pigem pikaajaline lahendus, millega innovatsioon võtab veel aega. Kui akude ja elektrimootoritega autosid tundub olevat lihtsam kasutusele võtta vaatamata nende puudustele, siis vesinikumootoriga võib minna kauem aega, kuna see vajab lahendusi nii kütusetootmise täiustamiseks ja mootori arendamiseks kui ka täiesti nullist tankimisvõrgu ehitamiseks.