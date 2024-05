ONGI NII? Lapsed usaldavad roboteid inimestest rohkem

Me kõik teame ulmeteoseid, kus lapse on üles kasvatanud robot ja neil tekib omavahel tugev side. On sellel tõepõhi all või on tegemist kirjanike tulevikufantaasiaga? Teadlased tegid kummalise avastuse, et uue põlvkonnaga võibki see juhtuda, nad usaldavad juba roboteid rohkem, kui tavalisi inimesi.