UUS RELV OpenAI avastas, et mitmed riigid kasutavad nende tehisaru propagandasõjas

USA idufirma OpenAI, mis on loonud kuulsa vestlusroboti ChatGPT ja teisi uusi tehisaru lahendusi, avastas oma hiljutises teenuste analüüsis, et kunstmõistuse tööriistu kasutavad usinalt Venemaa, Hiina, Iraan ja Iisrael propagandasõjas. OpenAI pidi peatama mitmed varjatud mõjutamistoimingud, mis kuritarvitasid firma tehisintellekti mudeleid, kuna see on kasutustingimuste järgi keelatud.