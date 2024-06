ARVAMUS Kas biogaas on päriselt või kokkuleppel roheline?

Metaani kontsentratsioon atmosfääris on kasvanud ligikaudu 150% alates aastast 1750, mida loetakse tööstusrevolutsiooni alguseks. Metaani eluiga atmosfääris on umbes 10 aastat.

Kasvuhoonegaasidest täpsemalt

Metaaniheitest biogaasi ja biometaani tootmisel

Metaaniheitest biogaasi ja biometaani tootmisel on kirjutatud teadusartikkel «Methane emissions along biomethane and biogas supply chains are underestimated» (Metaaniheidet biometaani ja biogaasi tarneahelas alahinnatakse). Nimetatud artikkel avaldati veebilehel ScienseDirect (17.06.2022 .a.) Teadusartikli autorid on Semra Bakkaloglu, Jasminn Cooper ja Adam Hawkes.