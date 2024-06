Tesla akud hääbuvad ka siis, kui neid ei kasutata

Elektrisõidukite analüütikafirma Recurrent avastas, et Teslad ja teiste suuremate elektriautode tootjate sõidukid ei saavuta kunagi Keskkonnakaitse Agentuuri (EPA) määratud sõiduulatust isegi siis, kui need on täiesti uued.

Kolme aasta pärast suutsid Tesla Model 3 ja Model Y saavutada vaid 64 protsenti oma EPA hinnatud sõiduulatusest, leidis Recurrent.

Teisisõnu, nagu InsideEVs arvutab, tähendab see, et 2023. aasta Model 3 suudab sõita vaid 230 miili ühe laadimisega, kuigi EPA hinnangul peaks see olema võimeline läbima 315 miili, vahendab Futurism.

Kuigi me oleme teadlikud EPA hinnangute hästi dokumenteeritud puudustest — Recurrenti leiud ei tohiks olla üllatus — on see siiski murettekitav avastus, millel võivad olla märkimisväärsed tagajärjed elektriautode, sealhulgas Teslade, pikaajalisele omamisele.

See on eriti süüdistav, arvestades, et Tesla on juba tabatud akude ulatuse võltsimisel.

Maksimaalse sõiduulatuse määramiseks, mida antud elektriauto peaks suutma saavutada täislaetud akuga, teeb EPA autodele läbi rea laborikatseid, mis peaksid simuleerima erinevaid sõidutingimusi.

Nagu paljud tööstuses on märkinud, erineb see teel testimise simulatsioon tõenäoliselt märkimisväärselt tegelikest numbritest — kuigi vähemalt Teslade puhul on ka ettevõttesisesed numbrid üsna süüdistavad.

Siiski, mitte kõik ei nõustu Recurrenti järeldusega. Vahetult pärast seda, kui InsideEVs avaldas oma kokkuvõtte Recurrenti uuringust, tõi endine Tesla investorisuhete juht Martin Viecha Twitteris (praeguse nimega X) välja, et EPA numbrid erinevad ettevõtte enda omadest.

Kuigi Tesla kasutab oma turunduses EPA sõiduulatuse hinnanguid — mis on märkimisväärne punkt hiljutises grupihagis, mille esitasid pettunud kliendid, kes süüdistavad valereklaami — viis ettevõte läbi muid uuringuid, mis näitavad palju paremat aku ulatuse säilimist, kus tulemused näitavad, et aku halveneb vaid umbes 20 protsenti pärast 150 000 miili läbimist.

On ebaselge, miks Tesla ei kasuta neid ettevõttesisesi numbreid, kui need muudaksid ettevõtte paremaks ja kaitseksid võimalike kohtuasjade eest.

«EPA põhiline testimisprotokoll eksib kõikide elektriautode puhul,» selgitas Recurrenti tegevjuht Scott Case eelmisel aastal valges raamatus, «kuna seda tehakse laboratooriumis toatemperatuuril, kiirust ületamata 60 miili tunnis ja see võimaldab tootjapoolseid kohandusi.»