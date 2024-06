ARVUSTUS Sonose kõige esimesed kõrvaklapid: kallis, aga hea elamus

Üldiselt võib klappe kasutada ka vaid Bluetoothiga seadme küljes, kuid lisavõimaluste tarvis oleks hea Sonose äpp oma nutiseadmesse installida. Siis saab üht-teist rohkemgi teha.

Vasakul klapil on vaid üks (sisselülituse) nupp, võrede taga asuvad kaheksa mikrofoni. Foto: Kaido Einama

Näiteks on olemas ekvalaiser, kuid traditsiooniliste heeblite liigutamise asemel on vaid paar (kõige tähtsamat) seadet: bass ja kõrged sagedused. Need teevadki seda, mida vaja, lisavad basse ja kõrgeid sagedusi või võtavad vähemaks.

Aku laadimiseks on olemas USB C kaabel, kuulata saab ka juhtmega, ühendades klappidega kaasasoleva 3,5 mm pulkpistikuga kaabli.

Ühendus on tagatud Bluetoothi uusima versiooni 5.4 kaudu ja ühendus on Sonose ribakõlariga, mis lubab seda paaris kasutada näiteks teleka kuulamiseks. Kõrgekvaliteedilised koodekid AAC and Qualcommi AptX Lossless on toetatud, kui muusikat saatev seade neid toetab.

Põhinupust saab kõik põhilised asjad ära teha. Kui klappide muu korpus on sõrmejälgi hülgav, siis läikiv nupp ise kogub neid mõnuga. Foto: Kaido Einama

Mürasummutuse kohapealt polegi midagi halvamaigulist öelda. Kuna see on nii kõrvulukustavalt vaikne, siis tekib kinnise polstri all kõrvades isegi kerge kõrvad-lukus tunne. Saab nautida kasvõi lihtsalt vaikust, kui muusika ei mängi.

Asendi- ja kandmisandurid on mugav lisa, mida odavamates klappides ei kohta. Nimelt jääb muusika pausile just sel hetkel, kui klapid peast võtad ja jätkub siis, kui pähe tagasi paned.