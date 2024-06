Hiina saadab varsti orbiitidele kümme tuhat sidesatelliiti

Hiina uued satelliidiplaanid

Teadaolevalt on Honghu konstellatsioon kolmas suur initsiatiiv Hiina organisatsioonidelt, et paigutada kosmosesse suuri satelliidistruktuure. Enne seda tehti kaks Hiina megakonstellatsiooni ettepanekut, Guowang ja G60 Starlink. Lisaks on Hiina korporatsioon Huawei teatanud, et kavatseb 2030. aastaks ehitada oma satelliidivõrgu, mis katab internetiga kogu maailma.