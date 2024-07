Taastuvenergia hindade kiire languse juures on peamine takistus nende episoodilisus – esimene asi, mida iga taastuvenergia skeptik mainib, on: «Aga mis juhtub öösel või kui tuul ei puhu?» Selle probleemi lahendamiseks on olemas «akud», ja pole puudust võrguskaalal salvestussüsteemidest, mis saavad energiat talletada (sõna otseses mõttes) vihmasteks päevadeks. Nende hulka kuuluvad nii klassikalised liitiumioonakud kui ka eksperimentaalsemad akudisainid, nagu raua-õhu, vee-soola, vooluakud (flow batteries) või erinevad vertikaalsed, gravitatsioonil põhinevad süsteemid, milliste hulgas on palju erinevaid lahendusi.

Üks kõige paljutõotavamaid viise on energia salvestamine soojusena. Keskkond ise võib olla selleks vägagi mitmekesine – liiv, sulasool, vulkaaniline tuhk, süsinikplokid, savitellised ja paljud teised on töös – kuid kahjuks on energia tagasisaamine soojusest ja selle muutmine elektriks keeruline.

Siin tuleb mängu uus süsteem. Michigani ülikooli teadlaste välja töötatud seade töötab termofotoelektrilisel põhimõttel. See sarnaneb päikesepatareidega, mis on fotogalvaanilised, genereerides elektrit valgusest. Praktikas tähendab see, et need fotoelektrilised elemendid neelavad footoneid infrapunakiirguse spektriosast, mitte kõrgema energiaga, nähtava valguse footoneid, mida tavalised päikesepatareid püüavad.

Uut termofotoelementi testiti ränikarbiidiga, kuigi selle materjali võiks asendada mis tahes muu sobiva materjaliga. Seda ümbritseb pooljuhtmaterjal, mis on valmistatud indiumist, galliumist ja arseenist, ning see on hoolikalt disainitud püüdmaks võimalikult laia valikut footoneid, eriti neid, mida kuumutatud materjal tekitab.