Krokodillide rünnakud ja mobiiltelefonide kasutus ongi omavahel seotud – tõsiselt!?

Need kulongid asuvad sageli veekogudele piisavalt lähedal, et pärast üleujutust võivad sinna elama asuda kalad ja muud saakloomad. Need kaevandusbasseinid ulatuvad palju kaugemale sisemaale kui saarte looduslikud veekogud, võimaldades krokodillidel jõuda palju kaugemale sisemaale. Näljased krokodillid tulevad kala otsima, kuid võivad rünnata ka koeri või inimesi.

Kaevanduskraatreid Indoneesias on võimalik näha satelliidipiltidel. Piltidel on näha kümneid veega täidetud kaevanduskraatreid Bangka-Belitungi saarte veekogude ääres. Lisaks kaevandamisele luuakse sageli metsade langetamise ja õlipalmide istutamise käigus kuivenduskraave. Need kraavid muudavad krokodillidel lihtsamaks jõuda piirkondadesse, kus töötajad võivad ujuda või kala püüda.

Kõik see tähendab, et krokodillirünnakute järsk suurenemine oli peaaegu vältimatu. Elupaikade hävitamine kaevandamise ajal või veekogude läheduses tähendab, et krokodillidel on inimestele lähemale jõudmine järjest lihtsam.

Aastatel 2013–2023 teatati nendel saartel peaaegu 100 krokodillirünnakust, mille tagajärjel hukkus 41 inimest. Nendest rünnakutest peaaegu kolmandik (32%) toimus praegustes või endistes tinakaevandustes ja kuuendik (16,5%) kaevandamise ajal.

Võrdluseks, samal aastakümnel Queenslandis oli vaid viis surmaga lõppenud ja 14 mittesurmavat rünnakut.

Kohaliku loodushoiuorganisatsiooni Alobi Foundation asutaja Langka Sani on öelnud: «Varem võisime aasta jooksul mitte kuulda ühestki krokodillirünnakust, samas kui nüüd on viimase kahe nädala jooksul olnud kümneid krokodillirünnakute juhtumeid.»

Tema organisatsioon on vastu võtnud kümneid krokodille, keda inimesed on rünnanud kättemaksuks krokodillirünnakute eest. Mõned neist krokodillidest asustatakse ümber.

Krokodillirünnakute vähendamine tähendab ebaseadusliku tinakaevandamise lõpetamist. Kas see on võimalik? Jah, aga see on ebatõenäoline. Riigile kuuluv tinakaevandusettevõte PT Timah pakub kaevuritele turvalisemaid töötingimusi. Kuid nad ei suuda konkureerida ebaseadusliku kaevandamise lisasissetulekuga.

See aga tähendab, et lähitulevikus on maailma nõudlus tina järele nutitelefonide jaoks surmava hinnaga.