HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition - nutikell otse kosmosest

Kosmose vallutamine ei omanud pelgalt teaduslikku mõju. See laienes inimeste igapäevasesse kultuuriruumi alates kunstist ja filmidest, lõpetades olmetehnikaga. See väljendas futuristlikku lähenemist esteetikale, kus pandi erilist rõhku julgusele erineda, samas säilitades nii kõrge vastupidavuse taset kui ka minimalismi. Peamiseks jooneks sai aga positiivne väljavaade tulevikule.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition koosneb kosmosetööstuse kvaliteediga teemantsarnasest süsinikkattest ehk DLC titaaniumist, mis annab kellale samaaegselt nii erilise välimuse, kui teeb selle ka uskumatult vastupidavaks, seda isegi kriimustustele. Kella pealispinda katab aga sfääriline safiirklaas ja de Laval düüsist inspireeritud disain, mille näol on tegemist ülehelikiirusel töötavate kosmosesüstikute raketimootorite võtmekomponendiga. Tänu kvaliteetsele ehitusele sobib kell vabasukeldumiseks kuni 30m sügavusel. Soolases vees ujudes on mõistlik kell hiljem puhta veega loputada.

Iga kaasaskantava seadme oluliseks komponendiks on aku. Siin on HUAWEI saanud hakkama ühe võimsamaga, mida nutikelladel seni nähtud. WATCH 4 Pro Space Edition suudab laadimiseta vastu pidada kuni 21 päeva. See on saavutatud tänu kahele erinevale töörežiimile, millest standardne kestab 3-4 päeva ning ülipika tööea režiim kuni 21 päeva. Nende vahel on võimalik hõlpsasti vahetada vastavalt oma igapäevastele tegemistele ja soovidele.